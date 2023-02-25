В областной больнице Кузбасса открыли ревматологическое отделение

В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева создано ревматологическое отделение. Раньше оказанием ревматологической помощи в клинике занимались только на базе кардиологического отделения. Ревматологический центр существовал на бумаге, в его структуру входил только прием и кабинет генно-инженерных биологических препаратов.

В клинике «КП-Кемерово» пояснили, что в отделении окажут пациентам полный комплекс специализированной медицинской помощи.

- К нам могут обратиться как пациенты уже с приобретенными недугами, так и жители региона у которых есть риск возникновения ревматологических заболеваний. В отделении им помогут с профилактикой таких недугов и проведут диагностическое обследование, - рассказали «КП-Кемерово» в областной клинической больнице региона.

На фото: главнй ревматолог Кузбасса Ирина Кушнир.

- Наши пациенты теперь точно знают, где им наблюдаться, - уточнила заместитель главного врача по терапевтической помощи, главный специалист МЗ Кузбасса по ревматологии Ирина Кушнир.