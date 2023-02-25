В Кузбассе произошло землетрясение

Утром 25 февраля в Кемеровской области произошло очередное землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 10:02 по местному времени. Его эпицентр находился в Междуреченске и имел координаты 53.61 широты и 88.06 долготы. Магнитуда землетрясения составила 3,1, интенсивность в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK64.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие наносило природный характер, оно обозначено в сводке как «earthquake» (землетрясение).