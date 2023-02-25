В Кемерове с 10 этажа упал 40-летний мужчина

В четверг, 23 февраля, в 18.16 местного времени в кемеровском микрорайоне Южный из многоэтажного дома по улице Патриотов 18б, с балкона квартиры, расположенной десятом этаже, упал 40-летний мужчина.

Фото: соцсети

Он погиб мгновенно. Врачам скорой, прибывшим на место ЧП за считанные минуты, оставалось лишь констатировать смерть человека.

По предварительной версии правоохранительных органов, мужчина, облокотившись на панель балкона, выпав, находясь в алкогольном опьянении по неосторожности.

Расследование инцидента продолжается.

Подобный случай произошел в Кемерове в июле прошлого года. Тогда выпал из окна многоэтажки насмерть разбилась девушка.