В Кемерове с 10 этажа упал 40-летний мужчина

В четверг, 23 февраля, в 18.16 местного времени в кемеровском микрорайоне Южный из многоэтажного дома по улице Патриотов 18б, с балкона квартиры, расположенной десятом этаже, упал 40-летний мужчина.
Фото: соцсети
Он погиб мгновенно. Врачам скорой, прибывшим на место ЧП за считанные минуты, оставалось лишь констатировать смерть человека.
По предварительной версии правоохранительных органов, мужчина, облокотившись на панель балкона, выпав, находясь в алкогольном опьянении по неосторожности.
Расследование инцидента продолжается.
Подобный случай произошел в Кемерове в июле прошлого года. Тогда выпал из окна многоэтажки насмерть разбилась девушка.