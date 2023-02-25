Игры «Дети Азии»: спортивные итоги на 24 февраля

Фото: пресс-служба АПК.

24 февраля в Кузбассе состоялось сразу несколько спортивных событий Игр «Дети Азии». Об этом сообщили в оргкомитете турнира.

В Ледовом дворце «Кузнецкий лед» прошли первые матчи хоккейного турнира. В группе А (первый дивизион) сыграли команды Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Победу одержала команда ДФО со счетом 4:3. Во втором дивизионе в товарищеском матче встречались команда Новокузнецка и сборная Кыргызстана. Игра закончилась со счетом 15:0 в пользу хозяев турнира.

Кроме того, 24 февраля прошли официальные тренировки по фристайлу (в Губернском центре горнолыжного спорта в Таштаголе) и керлингу (в кемеровском Ледовом спорткомплексе «Сосновый»). Сегодня утром, 25 февраля, стартовали соревнования по керлингу.

Напомним, что сегодня состоится торжественная церемония открытия Игр «Дети Азии». Ее можно будет посмотреть на официальных страницах губернатора Кузбасса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в соцсетях администрации правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники» на телеканале «Кузбасс Первый», в телеграм-канале«Кузбасс Первый», на сайте kuzbass1.ru, а также на МАТЧ ТВ.