В Кемерове стартовала эстафета огня Международных игр «Дети Азии»

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове стартовала эстафета огня II зимних Международных игр «Дети Азии». Огонь побывал уже во всех территориях, принимающих состязания - Новокузнецке, Таштагольском районе и Междуреченске. Сегодня он завершит свой путь на церемонии открытия Игр в Ледовом дворце «Кузбасс».

Фото: администрация г. Кемерово

Эстафета стартовала в 12:00 на бульваре Строителей возле ГЦС «Кузбасс». Возглавил шествие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а завершит эстафету глава Кемерова Дмитрий Анисимов. Всего в качестве факелоносцев выступят 35 человек – это спортивные функционеры, именитые кузбасские спортсмены, ветераны, кадеты. Несколько этапов эстафеты участники будут преодолевать на лыжах, коньках, снегоходе и даже вплавь. Огонь доставят к Ледовому дворцу «Кузбасс» - там в 16:00 начнется торжественная церемония открытия игр «Дети Азии».

Напомним, что церемония открытия будет транслироваться на официальных страницах губернатора Кузбасса в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в соцсетях администрации правительства Кузбасса «ВКонтакте» и «Одноклассники» на телеканале «Кузбасс Первый», в телеграм-канале«Кузбасс Первый», на сайте kuzbass1.ru, а также на МАТЧ ТВ.