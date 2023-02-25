Спецслужбы Кузбасса спустили дроны на землю

23 февраля в Кемерове и Новокузнецке сотрудники силовых ведомств выявили несколько случаев незаконных полетов беспилотных летательных аппаратов. Дронам принудительно обрывали соединение с теми, кто ими управлял. Об этом «КП» - Кемерово» рассказали в пресс-службе управления УФСБ России по Кемеровской области.

- Беспилотникам просто подавляли сигнал, и они прекращали полет, - добавили в силовом ведомстве региона.

В администрации Правительства Кузбасса «КП» - Кемерово» напомнили, что в соответствии с Распоряжением Губернатора Кузбасса с 23 февраля года по 5 марта 2023 года использование беспилотных воздушных судов над объектами проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», а также в пределах 500-метровой зоны прилегающих к ним территорий, запрещено.

- В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена как административная (ст. 11.4 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 271.1 УК РФ) ответственность, - уточнили в региональном УФСБ России.