В Кузбасс на Игры «Дети Азии» привезли сокровища Якутии

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

В кемеровском краеведческом музее специально к Играм «Дети Азии» открылась выставка «Сокровища Якутии. Кузбасс – 2023». Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Глава региона отметил, что Международные игры «Дети Азии» - это не только праздник спорта, но и возможность познакомиться с культурой стран-участниц и других российских регионов.

На выставке «Сокровища Якутии. Кузбасс – 2023» представлены алмазы (самый большой из них весит 172,5 карат), золотые самородки редкой формы, национальные украшения, произведения косторезного искусства – всего 113 предметов из собрания Государственного хранилища ценностей республики Саха (Якутия).

Фото: телеграм-канал Цивилев.Live

Выставка будет работать до 12 марта. Посетить ее можно по «Пушкинской карте»,

Напомним, что Якутия является родиной спортивных игр «Дети Азии» - там состязания проводятся каждые четыре года с 1996 года по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в 2019 году в Южно-Сахалинске.