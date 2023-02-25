Кузбасская спортсменка стала первой победительной Международных игр «Дети Азии»

Фото: телеграм-канал администарции Таштагольского района.

Кузбасская спортсменка Мария Бугаевская стала первой победительной Международных игр «Дети Азии». Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-центре соревнований.

Мария Бугаевская заняла первое место в дисциплине ски-кросс (фристайл). Серебряную медаль завоевала Диана Папулова (Республика Башкортостан), третье место - София Промышленникова (Уральский федеральный округ).

Фото: пресс-служба АПК.

Напомним, что соревнования горнолыжников проходят на горе Туманной в Таштаголе. Вход для болельщиков бесплатный.

Всего за время соревнований в Кузбассе участники разыграют 57 комплектов медалей.