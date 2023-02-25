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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:47

На спортивных играх «Дети Азии» кузбассовцы выступят отдельной командой

Раньше спортсмены из нашего региона выступали за сборную Сибири
Авторы (2):
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Анастасия СЕРГЕЕВА
Пресс-конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и министра спорта РФ Олега Матыцина.

Пресс-конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и министра спорта РФ Олега Матыцина.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

На спортивных играх «Дети Азии» кузбассовцы впервые выступят отдельной командой, а не в составе сборной Сибирского федерального округа, как это было раньше. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пресс-конференция главы региона и министра спорта РФ Олега Матыцина состоялась перед торжественным открытием II Международных спортивных игр «Дети Азии».

Олег Матыцин отметил высокий уровень организации эстафеты огня и самих соревнований, а также поблагодарил Сергея Цивилева и регион за то, что сумели в непростое время организовать такие крупные соревнования. Он также пожелал удачи всем спортсменам.

Губернатор области рассказал на пресс-конференции, что в этом году кузбассовцы впервые выступят отдельной командой. В сборную нашего региона вошли 136 человек.