На спортивных играх «Дети Азии» кузбассовцы выступят отдельной командой

Пресс-конференция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и министра спорта РФ Олега Матыцина. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На спортивных играх «Дети Азии» кузбассовцы впервые выступят отдельной командой, а не в составе сборной Сибирского федерального округа, как это было раньше. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пресс-конференция главы региона и министра спорта РФ Олега Матыцина состоялась перед торжественным открытием II Международных спортивных игр «Дети Азии».

Олег Матыцин отметил высокий уровень организации эстафеты огня и самих соревнований, а также поблагодарил Сергея Цивилева и регион за то, что сумели в непростое время организовать такие крупные соревнования. Он также пожелал удачи всем спортсменам.

Губернатор области рассказал на пресс-конференции, что в этом году кузбассовцы впервые выступят отдельной командой. В сборную нашего региона вошли 136 человек.