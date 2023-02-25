Владимир Путин направил приветствие участникам Международных зимних игр «Дети Азии»

Церемония открытия II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Фото: Екатерина САРДАКОВА

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям II Международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Глава государства отметил, что «Дети Азии» — один из интересных и успешных проектов в области детско-юношеского спорта, который объединяет юных спортсменов из разных регионов России и азиатских стран.

- В нынешнем году эти престижные соревнования принимает Кузбасс, который по праву славится сложившимися спортивными традициями, красотой и мощью сибирской природы, радушием и гостеприимством жителей, - сказано в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что «Дети Азии» пройдут на самом высоком уровне, станут праздником спорта, творчества и дружеского общения, а также позволят участникам познакомиться с историей и достопримечательностями Кемеровской области.