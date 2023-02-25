В Кемерове будут развивать биатлон

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове планируют развивать новый вид спорта - биатлон. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, договоренности о совместном развитии биатлона были достигнуты с двукратной олимпийской чемпионкой по этому виду спорта Анной Богалий. Спортсменка специально приехала в Кузбасс, чтобы принять участие в эстафете огня || зимних международных игр "Дети Азии" в областном центре.

Подробных деталей, где будут проходить тренировки по биатлону и кто их будет вести, пока нет. Однако в Кемерове есть все условия для занятий этим видом спорта, например, на спортивной базе "Локомотив", которая была основательно реконструирована для проведения "Детей Азии".