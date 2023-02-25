Была в гостях у друга: в Кемерове нашли пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Фото: архиви "КП"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кемерове сотрудники полиции нашли 15-летнюю девушку, которая пропала накануне. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Вечером 24 февраля в отдел полиции в Кировском районе обратился мужчина, чья дочь ушла гулять и не вернулась. В городе была организована поисковая операция. К розыску школьницы подключились инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, волонтеры.
Подростка удалось найти на следующий день. Оказалось, что девушка все это время находилась в гостях у друга.
Полицейские провели со школьницей и ее родителями профилактическую беседу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.