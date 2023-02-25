Была в гостях у друга: в Кемерове нашли пропавшую без вести 15-летнюю девушку

Фото: архиви "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове сотрудники полиции нашли 15-летнюю девушку, которая пропала накануне. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вечером 24 февраля в отдел полиции в Кировском районе обратился мужчина, чья дочь ушла гулять и не вернулась. В городе была организована поисковая операция. К розыску школьницы подключились инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, волонтеры.

Подростка удалось найти на следующий день. Оказалось, что девушка все это время находилась в гостях у друга.

Полицейские провели со школьницей и ее родителями профилактическую беседу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.