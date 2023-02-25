Фото: оргкомитет "Дети Азии"

25 февраля в Ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове состоялось официальное открытие II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Понаблюдать за этими событием собралось более 5 тысяч человек.

Ведущими шоу были олимпийский чемпион Алексей Ягудин и телеведущая Наталья Литовко. Зрители смогли увидеть парад делегаций участников Игр и ледовое шоу «Взлетая к победе» с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, его сына Александра и призера Олимпийских игр Александры Трусовой.

Ключевым событием вечера стало зажжение чаши огня. Эту почетную миссию доверили трехкратному победителю Олимпийских игра Александру Карелину, президенту Федерации лыжных гонок России, олимпийской чемпионке Елене Вяльбе и серебряному призеру финала Всероссийских соревнований по конькобежному спорту кемеровчанке Виктории Федоровой.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» продлятся до 5 марта. В программе соревнований — лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Всего будет разыграно 57 комплектов медалей.