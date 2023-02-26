В Кузбассе планируют провести летние игры «Дети Азии»

Кузбасс на высоком уровне организовал зимние игры «Дети Азии». Фото: Екатерина САРДАКОВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что регион планирует подать заявку на проведение летних международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом глава региона сообщил журналистам сразу после торжественной церемонии открытия II зимних международных игр «Дети Азии», состоявшейся в Кузбассе в субботу, 25 февраля.

Сергей Цивилев отметил, что заявка будет подана сразу после окончания текущих соревнований, которые завершатся 5 марта.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил Кузбасс за высокий уровень организации II зимних международных спортивных игр «Дети Азии».