Сборная Таиланда познакомилась с военной историей Кузбасса

Сборная таиланда посетила «Кузнецкую крепость». Фото: Управление культцуры и молодежной политики Новокузнецка.

Для иностранных делегаций, которые прибыли в Кузбасс для участия во II зимних международных спортивных играх «Дети Азии», организаторы приготовили большую культурную программу. Например, сборная Таиланда посетила накануне новокузнецкий музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где гостям рассказали об истории основания города, познакомили с экспозицией «Военная история региона», рассказывающей интересные факты о Кузнецком остроге и Кузнецкой крепости.

- Спортсменов впечатлили экспонаты с раскопок острога, иллюстрирующие торговлю с соседними государствами, в том числе Китаем, например, фарфоровая посуда, вазы и другое, отметили в Управлении культуры и молодежной политики Новокузнецка.