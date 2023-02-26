Кузбассовец получит от ритейлера семикратную стоимость дорогого смартфона

Ритейлер отказался вернуть деньги или заменить неисправный телефон, за что и поплатился. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Кузбассе Восьмой кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону покупателя и отказал ритейлеру бытовой техники и автотоваров в удовлетворении жалобы, которую тот подал на решение Мариинского городского суда и поддержавшей его апелляционной инстанции/, ранее обязавших ритейлера выплатить покупателю 212 тысяч рублей - семикратную стоимость приобретенного смартфона.

Покупку телефона Samsung Galaxy A71 почти за 30 тысяч рублей житель Мариинска совершил в марте 2021 года, а уже на следующий день гаджет вышел из строя. Возвращать деньги или заменять телефон новым компания отказалась, «отремонтировав» его. Но через полгода смартфон снова вышел из строя. После этого ритейлер дважды направлял телефон в ремонт, но так и не устранил дефект, в конечном итоге отказав покупателю в гарантийном обслуживании. Поданные в адрес компании претензии покупателя были оставлены без ответа, в связи с чем мариинец обратился в суд за защитой своих прав потребителя.

В результате рассмотрения искового заявления Мариинский городской суд постановил взыскать с ритейлера 212 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость телефона, неустойка, компенсация морального вреда, расходы по оплате экспертизы, а также штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

С таким решением суда согласилась и апелляционная инстанция, где была рассмотрена жалоба представителя ответчика. Тогда компания обратилась в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Но и судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев жалобу, не нашла оснований для ее удовлетворения.