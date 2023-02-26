Фигурное катание на Играх «Дети Азии» кузбассовцы увидят в прямом эфире

Фото: оргкомитет Игр "Дети Азии"

Во второй день Игр «Дети Азии», которые проходят в Кузбассе с 25 февраля по 5 марта, проходят групповые этапы по хоккею. Беларусь проверит на прочность представителей Сибирского федерального округа, а сборная Казахстана встретится и с командой Якутии.

В Кемерове продолжится турнир по керлингу, а также пройдут отборочные этапы шорт-трека и лыжных гонок.

А в Новокузнецке на льду Арены новокузнецких металлургов начнутся соревнования по фигурному катанию, как у мальчиков, так и у девочек. И те, и другие продемонстрируют зрителям свои короткие программы. Кузбассовцы смогут увидеть выступления фигуристов в прямом эфире: трансляцию соревнований с 13.00 до 20.00 с перерывом с 16.00 до 16.30 покажут телеканал «Кузбасс 1» а также «Десятка». Также трансляцию можно увидеть на сайте «Кузбасса 1» и в его группе в социальной сети «Вконтакте».