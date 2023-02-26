Кузбасс отмечает Масленицу и провожает зиму

В воскресенье, 26 февраля, в городах и районах Кемеровской области проходят праздничные гуляния: кузбассовцы отмечают Масленицу и провожают зиму.

Так большой праздник для жителей всего Чебулинского муниципального округа устроили в деревне Шестаково, получившей известность из-за уникального кладбища динозавров и проводимого там фестиваля «Динотерра».

В Кемерове гуляния проходят в «Парке Чудес», где все желающие могут залезть на масленичный столб, а также в Комсомольском парке имени Веры Волошиной.

Финальной точкой гуляний в обоих парках традиционно станет сожжение масленичного чучела.