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НовостиОбщество26 февраля 2023 9:59

Кузбасс отмечает Масленицу и провожает зиму

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

В воскресенье, 26 февраля, в городах и районах Кемеровской области проходят праздничные гуляния: кузбассовцы отмечают Масленицу и провожают зиму.

Так большой праздник для жителей всего Чебулинского муниципального округа устроили в деревне Шестаково, получившей известность из-за уникального кладбища динозавров и проводимого там фестиваля «Динотерра».

В Кемерове гуляния проходят в «Парке Чудес», где все желающие могут залезть на масленичный столб, а также в Комсомольском парке имени Веры Волошиной.

Финальной точкой гуляний в обоих парках традиционно станет сожжение масленичного чучела.