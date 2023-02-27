Игры «Дети Азии»: итоги третьего дня состязаний

Фото: пресс-служба АПК.

26 февраля на зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» прошли турниры по хоккею, керлингу и фигурному катанию.

Одним из главных хоккейных событий стал матч между командами Беларуси и СФО (группа Б). Сибиряки выиграли со счетом 3:2. За игрой наблюдали президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко, а также президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов.

В группе А встречались команды Казахстана и Якутии. Победу одержала сборная Казахстана со счетом 11:0.

Также в этот день прошел товарищеский матч между командами Узбекистана и Кемерова. Счет игры - 7:5.

На льду «Арены Кузнецких металлургов» завершилась короткая программа по фигурному катанию у юношей, где лидером стал Максим Автушенко (Академия «Ангелы Плющенко»).

В одиночном катании в короткой программе среди девушек победу одержала Дина Хуснутдинова из Республики Татарстан.

В кемеровском Ледовом спортивном комплексе «Сосновый» продолжились соревнования по керлингу. Полуфиналы и финалы турнира состоятся 28 февраля и 1 марта.

Кроме того, в Кемерове прошли официальные тренировки лыжников на базе спорткомплекса «Снежный» и конькобежцев (шорт-трек) в Ледовом дворце «Кузбасс». Сегодня на кемеровском льду начнутся заезды на 1,5 км.