Кузбассовцев попросили не приносить с собой на игры «Дети Азии» воду, еду и острые предметы

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

На мероприятия зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» нельзя проносить с собой воду, спреи, режущие предметы. Об этом зрителям напомнил мэр города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

- На мероприятии Международных игр «Дети Азии» предприняты серьезные меры безопасности, поэтому огромная просьба соблюдать их, - написано он в своем телеграм-канале.

Прежде всего, не стоит брать на соревнования рюкзаки и большие сумки. Также нельзя проносить воду и напитки, еду, спреи, острые предметы. Все это на досмотре попросят убрать.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта.