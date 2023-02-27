27 февраля на играх «Дети Азии» разыграют семь комплектов медалей

Фото: пресс-службе АПК.

27 февраля на играх «Дети Азии» в Кузбассе разыграют семь комплектов наград в четырех видах спорта.

Сегодня станут известны победители в лыжных гонках среди девушек на дистанции 5 км свободным стилем. Два комплекта медалей будут распределены в горнолыжном спорте (слалом гигант), три – в конькобежном (юноши и девушки определят сильнейших в дистанции 1500 метров и в смешанной эстафете на 3000 метров). Команду Кузбасса в этом виде представят: Мария Антонова, Никита Авдеев, Ярослав Жемчужин, Михаил Проняев и Никита Шипеев.

Сегодня также станет известно имя чемпиона Международных спортивных игр «Дети Азии» по фигурному катанию среди юношей.