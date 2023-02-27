Кузбассовцы вновь на время останутся без электричества 28 февраля

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 28 февраля, в связи с ремонтными работами в нескольких городах Кузбасса жильцы ряда домов останутся без электроэнергии. Об этом предупредили в СКЭК.

Так, в Кемерове свет отключат на ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а» в период с 9:00 до 16:00. С 9:00 до 12:00 - на ул. Весенняя, 24, 26; ул. Красноармейская, 128, 128 «а»; а также светофор на ул. Весенняя, 24. В период с 13:00 до 16:00 - на ул. Красная, 19, 21, 25, 27; ул. Сарыгина, 12 «а», ул. Базовая, 4, 4 «б», 4 «в», 6, 6 «б», 8, 10; ул. В. Волошиной, 3, 5, 7; пр. Молодежный, 29, 29 «а», 31, 33 к1; ул. У. Громовой, 1, 7 «а», ул. 40 лет Октября, 31; ул. Рекордная, 1, 1 «а», 2 «а», 3, 3 «а», 5 «а».

Также с 9:00 до 15:00 без света останутся некоторые жители ж. р. Кедровка: ул. 1-я Дачная, 1 – 11 «а», 2 – 10 «а»; ул. 2-я Дачная, 1 – 3, 2 – 8, 7 – 11, 18; ул. 2-я Калужская, 22 – 34 «а», 27 – 35; ул. Верхняя, 1 «а»; ул. Калужская, 72; ул. Ольховая, 1 – 11, 2 – 10; ул. Промшоссе, 23 «а», 28, 29 – 33 «а»; ул. Совхозная заимка, 2 – 6 «а»; ул. Тальниковая, 1 – 7, 2 – 8.

В Березовском с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество на ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а». С 9:00 до 12:00 - пр. Шахтеров, 14.

На период с 9:00 до 17:00 жильцы домов на ул. Абрамцева, 3, 5, 2, 4, 12; ул. Кузбасская, 117, 121, 125; ул. Профсоюзная, 9 – 21, 8, 20, 22; ул. Телефонная, 6 – 14; ул. Топкинская, 102 – 132, 117 – 125 в Ленинске- Кузнецком. На два часа (с 9:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00) отключат электроэнергию на пр. Текстильщиков, 3/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2.