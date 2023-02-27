Роспотребнадзор Кузбасса проверил, чем кормят участников соревнований «Дети Азии»

Роспотребнадзор Кузбасса организовал проверки условий проживания и питания участников Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом рассказали в пресс-службе ведомсва.

Фото: Роспотребнадзор Кузбасса

Специалисты управления взяли более пяти тысяч проб воздуха, продуктов питания, питьевой воды, средств дезинфекции, как в гостиницах, так и на спортивных объектах. Также были проведены измерения физических факторов (микроклимата, освещенности, МЭД гамма-излучения), сотрудники пищеблоков и пунктов питания обследованы на золотистый стафилококк и острые кишечные инфекции. По результатам лабораторного контроля никаких отклонений от гигиенических нормативов выявлено не было.

В ведомстве рассказали, что всех участников и персонал, задействованный в проведении спортивного мероприятия, тестируют на коронавирус. Кроме того, до начала турнира сотрудники заведений общественного питания, гостиниц, объектов спорта были вакцинированы против кори, краснухи, дифтерии и COVID-19.