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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:14

Кемеровские врачи почти полностью удалили пациенту пищевод и заменили его стеблем из желудка

Операция шла более четырех часов
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хирурги Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта спасли жизнь мужчине, у которого был диагностирован рак пищевода второй стадии. Новообразование влияло на состояние пациента: он потерял 20 кг веса, поскольку испытывал боль и лишился аппетита, также опухоль затрудняла поступление еды в желудок.

На первом этапе кузбассовцу провели химиолучевую терапию, поэтому опухоль стала меньше. После этого врачи выполнили операцию - субтотальную резекцию пищевода: они удалили его почти полностью, оставив только шейный отдел, и заменили удаленную часть желудочным стеблем. Это заняло более четырех часов и проходило в два этапа.

На данный момент переваривание пищи у пациента происходит с помощью толстой кишки, у него почти нет ограничений в еде. Кроме того, сейчас мужчина проходит лекарственную терапию. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.