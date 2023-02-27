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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 4:43

В Кузбассе за выходные дни произошло более 30 пожаров

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за четыре выходных дня произошло 35 пожаров в жилых и нежилых помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 40% случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при курении, пользовании свечами и зажигалками. Так, нельзя разводить костры рядом со строениями, выбрасывать уголь и золу, организовывать свалки горючих отходов. Не рекомендуется курить на чердаках и в местах, где хранятся горючие материалы, а также применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.