Царь-рыба: к концу 2025 года сельдь, произведенная в России, полностью вытеснит импортные аналоги

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка изучили производство и потребление сельди в нашей стране, а также экспортный потенциал продукта на зарубежных рынках. И пришли к выводу, что это – настоящая царь-рыба на столе россиян.

Она занимает лидирующую позицию в потреблении рыбной продукции у жителей страны, причем что тихоокеанская, что атлантическая. Каждый год именно эти виды сельди становятся основой одного из самых популярных блюд как на новогоднем, так и на любом праздничном столе россиян – салат «селедка под шубой». Продажи сельди ежегодно возрастают в декабре и снижаются в «жаркие» месяцы в мае, июне и июле. На продажи в декабре приходится 13% годового торгового оборота, тогда как другие месяцы в среднем составляют 7%.

В целом же потребление сельди на российском рынке составляет 370-390 тысяч тонн по сырью в год, что соответствует 2,8-3 кг на душу населения в год (это 12% от потребления всей рыбной продукции в год). При этом 75% приходится на сельдь, вылавливаемую российскими рыбаками.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, на конец 2022 г. было добыто 584 тыс. т сельди, что на 9,8% выше уровня 2021 г. По оценке ЦОЭ, объем вылова сельди к 2025 г. может достичь 610 тыс. т.

Кроме того, по словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, переориентация рынка сельди на импортозамещение, по нашим прогнозам, к 2025 году приведет к полному вытеснению импортной сельди продукцией российских рыбных компаний.

Партнерский материал.

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