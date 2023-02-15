Полмиллиарда алых роз: РСХБ прогнозирует расцвет российского цветоводства

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Рынок отечественных свежих срезанных цветов обладает значительным потенциалом развития и вырастет до 500 миллионов единиц до конца года. Самыми популярными в России цветами остаются розы, герберы, тюльпаны, хризантемы. Эти и другие данные – в исследовании рынка, проведенного Россельхозбанком.

Согласно данным РСХБ, доля импортной продукции на российском рынке срезанных цветов в течение пяти последних лет составляет порядка 80 процентов. Но последние два года вклад российских производителей заметно вырос: в 2021 году рынок показал прирост 9,4% в натуральном и 14% в стоимостных выражениях. В 2022 году в России валовый сбор свежих срезанных цветов вырос на 18% до порядка 400 миллионов штук относительно показателей 2021 года в 340миллионов штук. По оценкам экспертов РСХБ, положительная динамика роста отечественного производства сохранится – показатель может вырасти до 500 миллионов штук до конца текущего года, а доля российских производителей на отечественном рынке может вырасти до 25%. Основное предложение на внутреннем рынке формируется за счет таких видов цветов как розы, герберы, тюльпаны, хризантемы и гвоздики. Предложение других видов цветов формируется за счет импортной продукции.

До конца 2023 года емкость всего российского рынка цветов составит два миллиарда штук при стоимостном объеме рынка более 200 миллиардов рублей с частичным изменением в структуре и логистике импортных поставок свежих цветов. Если в последние четыре года в Россию поставляли цветы Нидерланды (34%), Эквадор (33%), Белоруссия (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками российских производителей, а также странами Южной Америки и Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Белорусcии, Армении и Китая.

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