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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:03

Власти Кузбасса продлили ограничительные меры по COVID-19 еще на месяц

Распоряжение подписал Сергей Цивилев
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учитывая эпидемическую обстановку по коронавирусу в Кузбассе, глава региона еще на месяц продлил режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте администрации.

- Продлить по 31.03.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса, - говорится в документе.

Контроль за исполнением распоряжения взял на себя губернатор Сергей Цивилев.