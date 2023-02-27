Власти Кузбасса продлили ограничительные меры по COVID-19 еще на месяц

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Учитывая эпидемическую обстановку по коронавирусу в Кузбассе, глава региона еще на месяц продлил режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте администрации.

- Продлить по 31.03.2023 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса, - говорится в документе.

Контроль за исполнением распоряжения взял на себя губернатор Сергей Цивилев.