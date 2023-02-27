Тепло до +12 градусов и порывы ветра до 23 м/с ожидают кузбассовцев в ближайшие дни

Фото: архив «КП» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Западно-Сибирский гидрометцентр спрогнозировал погоду в Кузбассе на ближайшие дни.

Так, в последний день зимы в Кемеровской области будет ночью -5... -10 градусов, а местами до -18 градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до плюсовых значений: ожидается -3... +2 градуса, местами даже до +7 градусов. Ветер будет юго-западным, ночью 6-11 м/с, в некоторых местах - до 18 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 20 м/с. По югу в горах в ночное время порывы достигнут 1-6 м/с, в дневное - 2-7 м/с.

Что касается явлений погоды, то ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем в целом осадков не предвидится, однако по северу области местами может быть небольшой мокрый снег, а также в некоторых местах метели и гололед. На дорогах местами гололедица.

В ночь на 1 марта в Кузбассе ожидается -2... -7 градусов, местами похолодает до -14 градусов, однако днем жителей региона ждет потепление до -2... +3 градусов, а местами даже до +10 градусов. При этом по региону будет юго-западный ветер 8-13 м/с, местами порывы достигнут 23 м/с. Из явлений погоды: местами ожидается небольшой снег, по северу - умеренный снег, днем мокрый. Местами гололед, а ночью где-то будет метель. На дорогах гололедица.

В четверг, 2 марта, ночью столбик покажет 0... -5 градусов, однако где-то опустится до -10 градусов. Днем по области ожидается плюсовая температура: +2... +7 градусов, местами +12 градусов. Ветер также будет юго-западный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 22 м/с. Кроме того, местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, ночью на дорогах гололедица.