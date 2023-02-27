Кузбасская лыжница стала серебряным призером Игр «Дети Азии»

Фото: Telegram-канал "Кузбасс. Официально"

На соревнованиях по лыжным гонкам на дистанцию в пять километров, которые прошли сегодня в кемеровском комплексе «Снежный» («Локомотив»), спортсменка из Кузбасса Виктория Ефимова завоевала серебряную медаль.

Золото досталось лыжнице из Дальневосточного федерального округа Виктории Илюшенко, бронзовой медали удостоилась спортсменка из Москвы Виктория Бедина.

Напомним, что кузбасская лыжница 25 февраля во время торжественной церемонии открытия Игр «Дети Азии» принесла присягу от имени атлетов.