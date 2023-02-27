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НовостиОбщество27 февраля 2023 7:27

Кузбасская лыжница стала серебряным призером Игр «Дети Азии»

Спортсменка прошла дистанцию в пять километров
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Telegram-канал "Кузбасс. Официально"

Фото: Telegram-канал "Кузбасс. Официально"

На соревнованиях по лыжным гонкам на дистанцию в пять километров, которые прошли сегодня в кемеровском комплексе «Снежный» («Локомотив»), спортсменка из Кузбасса Виктория Ефимова завоевала серебряную медаль.

Золото досталось лыжнице из Дальневосточного федерального округа Виктории Илюшенко, бронзовой медали удостоилась спортсменка из Москвы Виктория Бедина.

Напомним, что кузбасская лыжница 25 февраля во время торжественной церемонии открытия Игр «Дети Азии» принесла присягу от имени атлетов.