Tele2: Новый год в Шерегеше встречали туристы из 42 регионов

Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность клиентов на горнолыжном курорте в конце декабря и в новогодние каникулы. В этот период в Шерегеше побывали больше 15 тысяч туристов из 60 регионов России. Большую часть турпотока (92%) традиционно обеспечили сибиряки. Больше всего гостей было из Кузбасса (63%), Новосибирска (10%), и Красноярска (6%). Также на новогодних каникулах катали москвичи (3%), уральцы (2%), петербуржцы (1%). Саму новогоднюю ночь в Шерегеше встретили клиенты Tele2 из 42 регионов.

В среднем туристы проводили в Шерегеше по три дня. Дольше других – по пять-шесть дней – на курорте отдыхали клиенты Tele2 из европейской части России.

Непосредственно на самих склонах лыжники и сноубордисты находились в среднем по четыре часа в день. Больше других – по семь и более часов в день – катали абоненты Tele2 из Чувашии, Вологодской, Курганской областей.

В поселке и на самих склонах, где тоже установлены базовые станции Tele2, туристы совершили 2,3 млн звонков общей продолжительностью почти миллион часов и потратили 10 терабайт мобильного интернета. Больше всего клиенты звонили и «качали» в поселке у подножия Зеленой. Самыми активными пользователями мобильных услуг оказались туристы из Чувашии, Новгородской, Тверской, Рязанской и Тамбовской областей.