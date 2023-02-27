«Ростелеком» и администрация правительства Кузбасса договорились о развитии ИТ-инфраструктуры на спортивных объектах города Новокузнецка

Фото: пресс-служба Ростелеком

«Ростелеком» и администрация правительства Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития ИТ-инфраструктуры спортивных объектов города Новокузнецка.

Фото: пресс-служба Ростелеком

Документ был подписан в рамках открытия Арены Кузнецких Металлургов имени Олега Короленко — прямо на льду. Со стороны региона соглашение завизировал губернатор Сергей Цивилев, от федерального провайдера — вице-президент, директор Новосибирского филиала Николай Зенин.

«Мы подписали документ, важный для развития спорта в регионе. Ростелеком — крупнейший участник рынка телекоммуникаций в нашей стране. У нас давнее сотрудничество и положительный опыт. Мы довольны созданной в Арене Кузнецких Металлургов ИТ-инфраструктурой и намерены оснастить будущие спортивные объекты такими же современными мультимедийными системами и сервисами безопасности», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стороны договорились, что «Ростелеком» будет содействовать организации, развитию и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на спортивных объектах Новокузнецка, как существующих, так и тех, что еще будут построены.

Фото: пресс-служба Ростелеком

«Цифровые города — это уже реальность, современные вызовы требуют высокотехнологичных решений. Наша компания решает коммуникационные и ИТ-задачи государственных учреждений и частных компаний под ключ. Для этих целей «Ростелеком» задействует все имеющиеся ресурсы, в числе которых скоростные каналы связи, современные умные системы безопасности, интерактивное телевидение. Сегодня мы готовы предложить Кузбассу самые современные цифровые сервисы для того, чтобы сделать спортивные объекты безопасными, удобными и сверхтехнологичными», — сказал Николай Зенин, вице-президент, директор новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Ростелеком

Напомним, компания «Ростелеком» 8 февраля привезла в город Новокузнецк легендарный Кубок КХЛ. Экспонирование трофея стало частью открытия Арены Кузнецких Металлургов имени Олега Короленко.