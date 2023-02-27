В Кузбассе пьяный дедок на кроссовере сбил насмерть женщину с четырехлетним ребенком

ДТП произошло в Анжеро-Судженске на улице Кубанской. Фото: Соцсети

В Анжеро-Судженске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал маленький ребенок. Около 16.30 они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кубанской, когда на них наехал легковой автомобиль.

36-летняя женщина - мать троих детей, погибла на месте происшествия. Ее четырехлетний сын, который также пострадал, но выжил, был доставлен в реанимацию.

По предварительным данным, виновником аварии стал 70-летний водитель автомобиля Toyota RAV-4. Когда полицейские прибыли на место происшествия и задержали пожилого автолюбителя, он оказался в алкогольном опьянении, что подтвердили и результаты медосвидетельствования.

В настоящее время сотрудники полиции Анжеро-Судженска возбудили в отношении мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно российскому законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция Кузбасса напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения одно из грубых нарушений правил дорожного движения. В соответствии со ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств», если водитель в состоянии опьянения совершил ДТП, которое привело к смерти человека, виновник может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кузбасские полицейские напоминают: если вы увидели за рулем нетрезвого водителя, звоните в полицию по телефону «02» («102» - с мобильного)! Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!