В Кузбассе задержали водителя, который сбил пешехода и покинул место ДТП

Полицейские проверили порядка 50 автомобилей, чтобы найти виновника «темного» ДТП. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские Белова раскрыли «темное» ДТП, произошедшее в ночь с 23 на 24 февраля на одной из частных улиц города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии, бросив тяжело пострадавшего 60-летнего мужчину на дороге.

По оставшимся на месте ДТП следам, полицейские установили предположительную марку автомобиля. Им пришлось проверить порядка 50 машин, прежде, чем они увидели на переднем бампере очередного автомобиля следы свежего ремонта. Владелец машины сначала отрицал причастность к ДТП, однако через некоторое время сознался, что именно он совершил наезд на человека. 49-летний беловчанин утверждал, что он так испугался, что сбил человека, что решил уехать с места происшествия. А разбитый бампер быстро отремонтировал, чтобы его не заподозрили.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до семи лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В связи с этим случаем полиция Кузбасса напоминает, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Нельзя перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к аварии, обязан:

- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать на место скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции;

- в экстренных случаях необходимо отправить пострадавших на попутном транспорте, а если это невозможно, доставить на своем автомобиле в ближайшее медицинское учреждение, где сообщить свою фамилию, регистрационный знак автомобиля (предъявив при этом документ, удостоверяющий личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и после этого возвратиться к месту происшествия.