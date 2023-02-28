Новокузнечане смогут меньше платить за проезд

Поездка будет стоит 19 рублей. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Новокузнецке жители города смогут платить за проезд на шесть рублей меньше. Об этом рассказали в местном Управлении по транспорту.

Такая акция действует с 1 марта по 30 июня и условия для экономии средств следующие: оплата должна производиться в автобусах, троллейбусах и трамваев бесконтактным способом и с помощью карты «Мир», загруженной в смартфон. Загрузить карту в телефон можно через приложения Mir Pay или Samsung Pay для гаджета с функцией NFC. В таком случае поездка будет стоить всего 19 рублей.