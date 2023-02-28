Жители Кузбасса 1 марта снова лишатся света в домах

Фото: архив «КП» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 1 марта, в трех городах Кузбасса вновь из-за ремонтных работ в некоторых домах не будет электричества, о чем предупредили в СКЭК.

В Кемерове электроэнергию отключат в следующих домах: с 9:00 до 16:00 - ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а», ул. В. Волошиной, 11, 11 «а», 13; ул. У. Громовой, 4 «а», 8 «а». С 13:00 до 16:00 - ул. Весенняя, 19, 19 «а», 21, 21 «а»; ул. Ворошилова, 16; ул. Стахановская, 21 «б», 23, 23 «а», 23 «б». А также с 9:00 до 12:00 - ул. Дачная, 1 – 7 «б», 6; ул. Подгорная, 1 – 41 «а», 2; ул. Чесноковская, 1 – 7 «б».

Также не будет света в некоторых домах в Березовском: с 9:00 до 17:00 - ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а»; ул. Артиллерийская, 13 – 59, 6 – 24; ул. Красная горка, 8 – 34, 3 – 15. С 09:00 до 15:00 - на пр. Ленина, 14.

В Ленинске-Кузнецком в период с 9:00 до 17:00 потребители, проживающие по ул. Абрамцева, 3, 5, 2, 4, 12; ул. Кузбасская, 117, 121, 125; ул. Профсоюзная, 9 – 21, 8, 20, 22; ул. Телефонная, 6 – 14; ул. Топкинская, 102 – 132, 117 – 125; ул. Новосибирская, 12 – 42, 1 – 35; ул. Прокопьевская, 35, 35 «а»; ул. Щегловская, 20 - 76, 19 – 71; ул. Садовая, 87 – 129; ул. Степная, 63 – 103, 70 – 94; ул. Татарская, 2 – 34, 3 – 31; ул. Томская, 71 – 83, 62 – 66; ул. Чапаева, 16 – 36, 3 – 35; ул. Щегловский лог, 16 – 26; пер. Щегловский, 4 – 26, 3 – 43. также останутся без электричества.