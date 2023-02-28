Ремонт двух улиц в Кемерове обойдется более чем в 200 млн рублей

Фото: архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Госузакупок администрация Кемерова объявила тендер на ремонт участков двух дорог: по ул. Волгоградской (от дома №21 до дома №35) и по ул. Грузовой (от ул. Красноармейской до дома №23 на ул. Грузовой).

Согласно документу, начальная цена контракта составляет 227 136 033 рубля, которые будут взяты из кемеровского бюджета.

При это подрядчик должен выполнить работы за 120 календарных дней после выдачи разрешения, которая должна произойти не позднее 1 мая 2023 года.

Ранее «Комсомолка» публиковала список дорог, ремонт которых запланирован на 2023 год.