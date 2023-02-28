В Кузбассе пройдет конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона»

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В Кемерове с 22 по 24 июня пройдет 11-я сессия конкурса российской финансовой журналистики «Рублевая зона». Для участников проведут мастер-классы и организуют дискуссионные площадки, а также их познакомят с культурой и традициями Кузбасса.

- Кузбасс открыт для проведения масштабных мероприятий спортивного, культурного и делового характера. В этом году у нас состоится значимое событие в сфере отечественной финансовой журналистики, – подчеркнул глава региона Сергей Цивилев.

Мероприятие направлено на поддержку региональных СМИ и журналистов, а также это позволит сформировать экспертное журналистское сообщество, занимающееся вопросами финансовой грамотности населения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля включительно на почту info@finpressa.ru. Ознакомиться с условиями подачи работ на конкурс можно по ссылке. Жюри рассмотрит работы опубликованные или вышедшие в эфир, а также присланные в оргкомитет за период с 13 июня 2022 года по 10 апреля 2023 года.