Параллельный слалом-гигант на Играх «Дети Азии» покажут в прямом эфире

Фото: Оргкомитет Игр «Дети Азии».

В среду, 1 марта, в Междуреченске в рамках II зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на базе горнолыжного комплекса «Югус» пройдут командные соревнования по параллельному слалому-гиганту (2 м + 2 ж). В отличие от традиционного гигантского слалома в параллельном гигантском слаломе два спортсмена одновременно стартуют на двух расположенных рядом на одном склоне трассах. Для горнолыжного спорта параллельный слалом среди команд – это уникальное событие.

Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1». Партнер трансляции «Новая Горная Управляющая Компания».

СПРАВКА «КП»

«Новая Горная УК» управляет угледобывающими и перерабатывающими предприятиями в Междуреченске и Новокузнецке. В городах присутствия компания реализует программу по благотворительности «Импульс развития территорий»