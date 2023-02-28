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НовостиСпорт28 февраля 2023 7:10

Параллельный слалом-гигант на Играх «Дети Азии» покажут в прямом эфире

Параллельный слалом среди команд - уникальное событие
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Фото: Оргкомитет Игр «Дети Азии».

Фото: Оргкомитет Игр «Дети Азии».

В среду, 1 марта, в Междуреченске в рамках II зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на базе горнолыжного комплекса «Югус» пройдут командные соревнования по параллельному слалому-гиганту (2 м + 2 ж). В отличие от традиционного гигантского слалома в параллельном гигантском слаломе два спортсмена одновременно стартуют на двух расположенных рядом на одном склоне трассах. Для горнолыжного спорта параллельный слалом среди команд – это уникальное событие.

Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1». Партнер трансляции «Новая Горная Управляющая Компания».

СПРАВКА «КП»

«Новая Горная УК» управляет угледобывающими и перерабатывающими предприятиями в Междуреченске и Новокузнецке. В городах присутствия компания реализует программу по благотворительности «Импульс развития территорий»