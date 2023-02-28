Еще 116 кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки

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Согласно данным оперштаба Минздрава Кузбасса, за последние сутки в регионе выявлено 116 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Это на пять меньше, чем днем ранее. В целом динамика заражаемости инфекцией в Кузбассе идет на спад.

Всего с начала распространения вируса в регионе было выявлено 217 067 заболевших, при этом всего выписаны 212 778 человек, в том числе 198 кузбассовцев за последние сутки.

При этом один зараженный за прошедшие сутки не смог справиться с инфекцией, он скончался. За все время пандемии в Кемеровской области было зафиксировано 2 904 летальных исхода.