В Кемерове открывается выставка, посвященная древнему искусству

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница».

В Кемеровском центре искусств с 4 по 29 марта пройдёт выставка «Референсы сознания. От наскального искусства до Digital-Art». Музей-заповедник «Томская Писаница» представит коллекцию живописи и графики сибирской неоархаики (археоарта) из своих фондов и личных архивов художников Андрея Дрозда и Марины Коломеец. В выставке также участвуют работы художников из Горно-Алтайска, Кемерова, Москвы, Бельгии.

Экспозиция является опытом исследования отправных точек в творчестве древних и современных художников, трансформации традиции восприятия окружающего мира, в которой последовательно задействованы природа, древнее искусство, современный художник, зритель. Посетитель выставки путешествует вдоль непрерывной линии перерождения сцен и сюжетов, наблюдая развитие и совершенствование искусства как феномена человеческой цивилизации.

Выставка открывает серию художественных проектов «Томской Писаницы», направленных на сохранение древнего искусства путем его популяризации, донесения до широкой аудитории значимости наскальных изображений как яркого свидетельства мировоззрения и культуры древнего населения Кузбасса.

Проект реализуется в выставочном зале Кузбасского центра искусств - единственном пространстве в городе Кемерово, которое на сегодняшний день позволяет реализовать выставочные проекты с широким применением мультимедиа-технологий.

Пространство выставки составлено из:

• Видео и фото представления наскального искусства Притомья

• Живописные и графические работы художников

• Мультимедиа-инсталляции

• Фильм с размышлениями художников об отправной точке творчества

После реализации проекта в городе Кемерово предполагается его экспозиция в музеях и выставочных залах Кузбасса и России.

Место: Кузбасский центр искусств, Кемерово, Дзержинского, 6

Даты: 4 – 29 марта

Время работы: с 11.00 до 20.00

Стоимость: 300 рублей - полный, 250 рублей – школьники, студенты, пенсионеры.

Есть возможность оплаты Пушкинской картой. Билет можно приобрести онлайн.