Началась реконструкция крупнейшей подстанции на севере Кузбасса

Фото: «Россети»

Началась реконструкция подстанции 500 кВ «Ново-Анжерская». На объекте смонтируют дополнительный автотрансформатор, благодаря чему установленная мощность возрастет почти на 20% – до 1 752 МВА. Проект, выполняемый в рамках второго этапа развития Восточного полигона РЖД, нацелен на увеличение пропускной способности главного хода Транссиба в направлении Кузбасс – порты Дальнего Востока.

Силовой автотрансформатор российского производства будет оснащен устройством регулирования напряжения под нагрузкой и мониторингом состояния изоляции высоковольтных вводов.

Для его подключения энергетики расширят открытые распределительные устройства 110 и 220 кВ, где установят высоконадежные элегазовые выключатели. Также подстанцию оснастят новыми комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе. Будет обновлена автоматизированная система управления технологическими процессами – заменено серверное оборудование, установлено современное российское программное обеспечение.

Кроме тяговых подстанций Транссиба «Ново-Анжерская» снабжает электроэнергией бытовых и промышленных потребителей Кузбасса, в том числе Яйский нефтеперерабатывающий завод и угледобывающие предприятия. Также объект обеспечивает связи энергосистем Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского края.