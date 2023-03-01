Кузбасские полицейские нашли четверых пропавших подростков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об исчезновении четверых воспитанников детского дома в возрасте от 15 до 16 лет в Прокопьевске стало известно еще 27 февраля. Тревогу забила руководитель детского учреждения. Местными полицейскими немедленно были развернуты поисковые мероприятия.

- В поиске ребят принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска. Ориентировки с приметами пропавших подростков были переданы патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации, а также направлены в соседние территориальные органы внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

Совместные усилия принесли свои плоды 28 февраля. Вчера сотрудники уголовного розыска УМВД России по Новокузнецку, работая по ориентировке, заметили пропавших ребят во дворе одного из домов Новокузнецка. Полицейские оперативно связались с коллегами из Прокопьевска и, сообщив об обнаружении подростков, доставили их в отдел полиции.

- Сейчас мы проводим проверку, выясняются все причины инцидента, - добавили в правоохранительных органах Прокопьевска.