Разработка кузбасских ученых поможет россиянам улучшить память, внимание и мышление

Сейчас новая методика кузбасских ученых проход апробацию. Фото: пресс-служба КемГУ

Сотрудники учебно-научной лаборатории когнитивных исследований и компьютерной лингвистики научно-инновационного управления КемГУ разработали методику когнитивного тренинга с помощью VR-технологий. Инновация заключается в тренировке когнитивных функций - памяти, внимания и мышления - у людей, имеющих ухудшения данных характеристик.

- На базе университета созданы виртуальные комнаты, в которые человек попадает посредством VR-технологий и последовательно проходит их, выполняя предлагаемые ему задания. В каждой из комнат тренируются определенные когнитивные характеристики: в первой комнате происходит тренировка кратковременной и ассоциативной памяти и внимания, в следующей комнате – конвергентного мышления, далее – пространственного и логического мышления. Для оценки динамики когнитивных характеристик и функционального состояния головного мозга используется автоматизированный психофизиологический комплекс и электроэнцефалография до тренировки и после нее, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе вуза.

Методика не имеет аналогов и внедряется в научно-практическую деятельность лаборатории с возможностью получения патента. Сейчас сотрудники лаборатории проводят апробацию научного проекта.

Известно, что сегодня в России наблюдается рост количества людей с нарушениями в когнитивной сфере, вызванными ухудшением функционального состояния центральной нервной системы, в том числе нейротропным влиянием вируса COVID-19. Поэтому новая разработка кемеровчан приобретает особенную ценность.