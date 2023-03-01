Жителю Кузбасса пришлось доказывать в суде, что он не является отцом ребенка, рожденного в браке

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Мариинска пришлось доказывать в суде, что он не является отцом ребенка, рожденного в браке. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Супруги были женаты несколько лет, в браке у них родилась дочь. Но семейная жизнь не сложилась, и через три года мужчина и женщина перестали жить вместе, а еще через два года развелись. Тогда-то мариинец и засомневался, что приходится девочке биологическим отцом. Мужчина сделал генетический тест, и его подозрения подтвердились.

Обиженный мариинец обратился в суд, чтобы оспорить сведения о нем в качестве отца в книге записей рождений. Бывшая жена в заседание не явилась.

Суд удовлетворил требования мужчины. Он также обязал женщину выплатить бывшему мужу 17 тысяч рублей за проведенное исследование и около одной тысячи рублей за судебные расходы.