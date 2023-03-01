Участник проекта «Дом-2» попал в ураган на горнолыжном курорте Шерегеш

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Участник проекта «Дом-2» Иван Барзиков рассказал, что попал в снежный ураган на горнолыжном курорте Шерегеш.

Участник телестройки отправился на популярный курорт в Кузбассе со своим другом. Там Барзиков планировал кататься на сноуборде, однако погодные условия не позволили ему спуститься с горы. Сильный ветер буквально сносил туристов с ног.

- Вьюга просто жесть, - сообщил участник проекта «Дом-2».

Иван Барзиков рассказал, что очень испугался за свою жизнь: было ощущение, что ветер сорвет трос, на котором висела кабинка с туристами. В итоге участник телепроекта решил переждать непогоду и отправился погреться в домике.

Напомним, что ранее синоптики предупредили кузбассовцев о переменной и ветреной погоде.