В Кемерове вместо маршрутки №40 запустят автобус

Фото: администрация г. Кемерово

С завтрашнего дня в Кемерове вместо маршрутки №40т запустят автобус №40. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобус сохранит схему движения: он будет следовать от КГМИ до диспетчерского пункта «Комсомольский», соединяя таким образом Кировский, Рудничный, Центральный и Ленинский районы.

Пока на линии будут работать пять современных автобусов, в ближайшее время ожидается поставка еще пяти. В автобусах будут действовать все льготы и проездные.

Обслуживать маршрут будет индивидуальный предприниматель (он определен по результатам аукциона).

Расписание можно уточнить по телефону 57-46-57, на сайте УЕЗТУ.РФ и в мобильных транспортных сервисах.