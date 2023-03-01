В кузбасском городе жители многоэтажки обнаружили у себя в ванне змею

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина вылавливает змею у себя в ванной. По словам автора ролика, инцидент произошел в Юрге.
Ползучую гостью обнаружил в своей ванной житель одной из многоэтажек.
- Представляете, что творится. Змея залезла, - комментирует за кадром хозяин квартиры.
Фото: кадр соцсети
По его словам, рептилия застряла в сливном отверстии: сначала залезла в одну дырочку, потом в другую и не смогла выбраться. Мужчине пришлось освобождать несчастную гостью.
В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что в последние дни сообщений об обнаружении змей в Юрге не поступало.
При этом специалисты отметили, что в этом кузбасском городе, действительно, часто происходят встречи человека со змеями, однако это бывает летом. Сейчас рептилии находятся в спячке и, по всей видимости, к местному жителю заползла змея, сбежавшая от кого-то из соседей.