В трех городах Кузбасса 2 марта снова отключат электричество

Фото: архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове, Березовском и Ленинске-Кузнецком завтра, 2 марта, жильцы ряда домов останутся без света из-за ремонтных работ. Об этом предупредили в СКЭК.

В областном центре электроэнергии лишатся горожане, проживающие по следующим адресам: с 9:00 до 16:00 - ул. Гончарова, 84 – 98, 61 – 105; ул. Григорьева, 43 – 51; ул. Прибрежная, 1 – 25 «а», 4 – 6 «а»; ул. Циолковского, 1 – 7, 6 – 8 «а». С 9:00 до 12:00: ул. Волгоградская, 4; пр. Московский, 13, 13 «а», 15 «а». С 13:00 до 16:00: ул. Кирова, 26; ул. Ноградская, 16; пр. Советский, 45, 47.

В Березовском электроэнергии лишатся жильцы домов по следующим адресам: с 9:00 до 17:00 - ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, 19 – 39, 43, 19 «а»; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипенко, 5 – 21; пер. Речной; пер. Щорса, 1, 2, 3, 1 «а»; а также с 9:00 до 15:00 не будет света на ул. 8 Марта, 2.

Лишатся электроэнергии и потребители в Ленинске-Кузнецком. Свет отключат на период с 9:00 до 17:00 на ул. 8-е Марта, 31 – 35, 18 – 28; ул. Горького, 45 – 51; ул. Новосибирская, 2 – 6; ул. Орджоникидзе, 35 – 47, 44, 46; ул. Садовая, 88 – 100; ул. Солнечная, 37 – 41; ул. Щегловская, 7, 10; ул. Новосибирская, 2 – 6.