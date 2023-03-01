Житель Кузбасса пытался добиться компенсации за то, что его перепутали в роддоме

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Житель Кузбасса обратился в суд с иском о компенсации морального ущерба за подмену в роддоме. Об этом рассказали в Юргинском суде.

Четыре года назад 63-летний мужчина узнал, что его перепутали при рождении, из-за чего его растили не биологические родители. Горожанин, считая, что медицинские работники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, обратился в суд с требованием возместить ему моральный ущерб.

Разбирательство длилось на протяжении года, но в итоге суд отказал мужчине в удовлетворении его требований. Юргинец обжаловал решение в вышестоящей инстанции, там оставили решение городского суда без изменений.